Si tratta del momento in cui Tony Stark pronuncia la battuta “Io sono Iron Man” in risposta a quella di Thanos “Io sono ineluttabile”.

La battuta, in realtà, è stata un’aggiunta dell’ultimo momento e girata durante una delle ultime sessioni aggiuntive, come hanno rivelato nel corso della promozione i due registi:

Tony inizialmente non diceva nulla in quel frangente. Eravamo in sala montaggio e pensavamo che dovesse assolutamente dire qualcosa. È un personaggio che ha sempre fatto battute. Solo che non riuscivamo a sbrogliare la matassa, ne avremmo provate un milione. Thanos aveva il suo “Sono ineluttabile”. Un giorno, il nostro montatore Jeff Ford, che è stato con noi per tutti i quattro film Marvel che abbiamo girato ed è un narratore grandioso, ha detto “Ma perché non chiudiamo il cerchio e non gli facciamo dire Io Sono Iron Man?”. E abbiamo deciso che dovevamo girare la scena il giorno dopo.