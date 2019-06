In un approfondimento di Deadline dedicato alla casa di produzione di John Lesher, Le Grisbi, compare un’interessante informazione circa il potenziale nuovo film scritto e diretto da

Si tratta di Valhalla, che vedrebbe il regista di Hostiles – Ostili riunirsi con Christian Bale. Non sono ancora disponibili informazioni sulla trama, ma nell’articolo si cita il fatto che a distribuire la pellicola dovrebbe essere Netflix.

A questo Collider aggiunge che Joel Edgerton potrebbe far parte del cast, sottolineando però che non c’è ancora nulla di ufficiale e che il progetto non è stato ancora confermato.

Ricordiamo che Bale e Cooper hanno lavorato insieme, oltre che a Hostiles – Ostili, anche a Il fuoco della vendetta – Out of the Furnace. Il prossimo film di Cooper si intitola Antlers e vedrà nel cast Keri Russell, Jesse Plemons, Scott Haze, Graham Greene.

Vi terremo aggiornati!