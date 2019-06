View this post on Instagram

Stumbled upon the filming of new Marvel Black Widow movie in Budapest (working title Blue Bayou). Didn’t see Scarlett Johnson but did see her stunt double; close enough! . . . . . . . . . #marvel #marvelmovies #blackwidow #budapest #scarlettjohansson #bluebayou #hungary #travel #worldtraveler #lgbttravellers #gaytravel #avengers