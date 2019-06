Durante la promozione di, Jake Gyllenhaal ha rivelato di esser stato a conoscenza della notizia della dipartita di Iron Man (in) per molto tempo prima che la notizia divenisse pubblica.

“L’ho scoperto prima dell’uscita” ha raccontato l’attore a ComicBook.com. “Insomma, avevo già letto lo script [di Spider-Man: Far From Home] e ovviamente l’ho saputo quando ho incontrato Jon [Watts, il regista] per la prima volta e mi ha spiegato come si sarebbe evoluta la storia e cosa sarebbe successo. Ha dovuto farmi il punto della situazione. Perciò lo so da…lo so da circa un anno e mezzo“.

Diverso è stato il caso di Samuel L. Jackson, che chiaramente l’ha scoperto sul set di Endgame.

“Avevamo già girato ‘il matrimonio’ prima di girare questo film [Spider-Man]” ha ammesso l’attore in riferimento al fatto che all’inizio agli attori era stato detto che avrebbero girato una scena di nozze, non il funerale di Tony Stark. “È così che lo avevano chiamato. ‘Gireremo una grossa scena di un matrimonio’ ci avevano detto, così siamo arrivati sul set e c’erano tutti gli attori dell’UCM. Ho pensato: ‘Che diavolo sta succedendo?’, poi l’ho scoperto e mi sono detto: ‘Oh! Va bene, va bene. Ho capito’. Io e Brie Larson eravamo gli ultimi due“.

Spider-Man: Far From Home diretto da Jon Watts uscirà il 2 luglio 2019 negli Stati Uniti, in Italia il 10 luglio.