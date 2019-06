In attesa del ciclone, il weekend si chiude con risultati decisamente bassi al box-office italiano, anche se in ripresa rispetto a un anno fa.

Con 515mila euro, Arrivederci Professore debutta al primo posto e ottiene la miglior media per copia. Subito sotto, Pets 2 – Vita da Animali tiene molto bene rispetto a una settimana fa e incassa 478mila euro, salendo a 2.8 milioni complessivi. Buona tenuta anche per Aladdin, che al terzo posto incassa 370mila euro e si porta a 14.5 milioni di euro.

Apre al quarto posto La Bambola Assassina, con 302mila euro e un totale di 360mila euro in cinque giorni. Quinta posizione per X-Men: Dark Phoenix, con 283mila euro e un totale di 2.2 milioni di euro, mentre al sesto posto Il Traditore incassa 145mila euro e sale a 4.2 milioni di euro. Settimo posto per I Morti non Muoiono, con 137mila euro e un totale di 471mila euro.

Apre all’ottavo posto Rapina a Stoccolma, che incassa solo 95mila euro in quattro giorno. Nona posizione per Godzilla 2: King of the Monsters, con 91mila euro e un totale di 2.1 milioni di euro, mentre al decimo posto Il Grande Salto incassa 54mila euro e sale a 248mila euro.