A un anno dalla chiusura di un contratto quinquennale da 300 milioni di dollari, oggi vediamo i nuovi frutti “cinematografici” dell’accordo siglato da(attraverso la sua casa di produzione) e

Deadline annuncia infatti che Ryan Murphy figurerà come produttore e regista di Prom, adattamento del celebre musical di Broadway per il quale si è assicurato un cast di eccezione composto da Meryl Streep, Nicole Kidman, James Corden, Ariana Grande, Awkwafina, Keegan-Micahel Key e Andrew Rannels.

Le riprese dovrebbero partire a dicembre, mentre la data d’uscita cinematografica è prevista per l’autunno, poi approderà in streaming.

The Prom è un musical basato sun un’idea di Jack Viertel, con le musiche di Matthew Sklar e i testi di Chad Beguelin.

La storia segue le vicende di quattro attori di Broadway un tempo famosi che si dirigono nella città fittizia di Edgewater, in Indiana, quando scoprono che una studentessa lesbica non ha avuto il permesso di portare la sua ragazza al ballo di fine anno. Vogliono fornire il loro aiuto, ma in realtà vogliono cogliere l’occasione per tornare sotto i riflettori e sentirsi importanti.