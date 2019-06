A una settimana dall’uscita dinei cinema americani, la catena di cinema Regal e la Dolby hanno diffuso online due nuove locandine del film di Jon Watts.

Entrambi i poster, che verranno consegnati presumibilmente alle anteprime dei film nei rispettivi circuiti, mostrano Spidey con il costume stealth, svelato diversi mesi fa nei materiali ufficiali. “È ispirato a una serie di look nei fumetti,” aveva commentato qualche mese fa il produttore Eric Carroll. “C’era il classico costume stealth, ma ovviamente quando Ryan Meinerding ha progettato il look di questo costume aveva in mente tutti i vecchi agenti dello SHIELD, quindi pensava anche a Vedova Nera e Occhio di Falco. […] Abbiamo creato un costume stealth fichissimo, ma il regista Jon Watts voleva renderlo meno fico, e così ha chiesto di inserire questi occhialoni un po’ anni ottanta. Tom Holland deve muoverli a mano, non sono automatici!”

Spider-Man: Far From Home

Spider-Man: Far From Home



Spider-Man: Far From Home diretto da Jon Watts uscirà il 2 luglio 2019 negli Stati Uniti, in Italia il 10 luglio.

Nel film torneranno Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei, Tony Revolori e saranno presenti anche Jake Gyllenhaal (nei panni di Mysterio), JB Smoove, Cobie Smulders e Samuel L. Jackson.

Questa la sinossi:

Il nostro amichevole Spider-Man di quartiere decide di partire per una vacanza in Europa con i suoi migliori amici Ned, MJ e con il resto del gruppo. I propositi di Peter di non indossare i panni del supereroe per alcune settimane vengono meno quando decide, a malincuore, di aiutare Nick Fury a svelare il mistero degli attacchi di creature elementali che stanno creando scompiglio in tutto il continente.

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere i tre attori insieme per un progetto? Ditecelo nei commenti!