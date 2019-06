GWW riporta in esclusiva di aver appreso con precisione i dettagli sulla produzione di, il nuovo film di James Gunn.

In linea con quanto già sostenuto in passato, le riprese partiranno il 23 settembre e termineranno – salvo imprevisti – il 31 gennaio. La città che ospiterà le riprese sarà Atlanta, in Georgia.

Da quel momento il film entrerà in fase di post-produzione in attesa del 6 agosto 2021. Nel frattempo James Gunn lavorerà a Guardiani della Galassia Vol. 3 che dovrebbe entrare in produzione una volta che il regista sarà un po’ più “libero”.

Nel cast troveremo Idris Elba, Jai Courtney (Captain Boomerang), Margot Robbie (Harley Quinn) e Viola Davis (Amanda Waller), David Dastmalchian (Polka-Dot Man) oltre a John Cena, probabilmente nel ruolo di Peacemaker.