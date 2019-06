Addentriamoci, per qualche secondo, in zona “rumour selvaggio”.

We Got This Covered ha pubblicato un’indiscrezione relativa a Batgirl, cinecomic che, inizialmente, doveva essere scritto e diretto da Joss Whedon. Il filmmaker, lo ricordiamo, ha poi abbandonato il progetto spiegando le motivazioni della mossa occasione della premiére mondiale di Avengers: Infinity War (maggiori dettagli qui).

Secondo il sito citato in apertura dell’articolo, la Warner Bros. avrebbe principalmente due preferenze: Daisy Ridley, Rey nella nuova Trilogia di Star Wars, e Katherine Langford (13 Reasons Why), con la protagonista di Guerre Stellari in testa.

Chiaramente restiamo in attesa di future conferme (o smentite) ufficiali.

In argomento di “grandi franchise” Katherine Langford avrebbe dovuto interpretare Morgan Stark da grande in Avengers: Endgame, ma la sua parte è stata poi tagliata. Trovate maggiori dettagli nel nostro speciale sulle scene tagliate e in questo articolo con le dichiarazioni dei Russo.

Batgirl verrà sceneggiato da Christina Hodson, già responsabile degli script di Bumblebee e Birds of Prey.