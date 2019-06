, attore statunitense, è scomparso a 73 anni.

Drago, secondo quanto riportato da Variety, si è spento lunedì 24 giugno a Los Angeles a causa di alcune complicazioni date da un infarto.

L’attore, all’anagrafe William Eugene Burrows, ha esordito nel campo cinematografico negli anni ’70, in film per la tv come ad esempio No Other Love, ma in molti lo ricordano anche per aver preso parte a iconici film come Gli Intoccabili e più recentemente in Le Colline hanno gli Occhi.

Drago ha anche avuto una discreta carriera in ambito televisivo, prendendo parte a serial come Streghe, X-Files e Walker Texas Ranger.