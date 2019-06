“Guardate un po’ chi ha risposto alla chiamata?”.

Con un video registrato davanti a una location di New York abbastanza riconoscibile dal fandom di Ghostbusters, la Sony ha annunciato l’ingresso di Paul Rudd nel cast del terzo film della saga che verrà diretto da Jason Reitman.

Nel film la star dell’Universo Cinematografico Marvel ammette di non vedere l’ora di unirsi al cast per le riprese previste per questo autunno.

Potete vedere il filmato qua sotto!

La pellicola sarà un sequel diretto di Ghostbusters 2 (1989), mentre non sarà collegata alla pellicola al femminile uscita nel 2016. Alla regia Jason Reitman, autore di Juno, Tra le Nuvole, Thank You For Smoking, Young Adult,Tully eThe Front Runner, figlio di Ivan Reitman, regista dei due film originali della saga.

Alla produzione vi sarà la Ghost Corps, casa di produzione presente negli studi Sony a Culver City. A scrivere il progetto insieme a Reitman anche Gil Kenan. Nel cast Finn Wolfhard, McKenna Grace, Carrie Coon, mentre in qualche modo sarà coinvolto anche il cast originale composto Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Bill Murray e Sigourney Weaver.

La Sony ha fissato l’uscita al 10 luglio 2020.