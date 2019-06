Secondo quanto riportato da Variety (Il Trono di Spade) e(Priscilla – La Regina del Deserto) si sarebbero uniti al cast di, nuovo film scritto da Krysty Wilson-Cairns insieme a Edgar Wright, quest’ultimo anche regista.

Protagonista della pellicola descritta come un horror/thriller psicologico sarà Anya Taylor-Joy, che di recente abbiamo visto in Glass. Del cast fanno parte anche Thomasin Harcourt McKenzie (Leave No Trace) e Matt Smith (Doctor Who).

Tra le ispirazioni per il progetto Wright ha menzionato A Venezia… un dicembre rosso shocking di Nicolas Roeg e Repulsion di Roman Polanski.

Le riprese del progetto, ricordiamo, sono iniziate a fine maggio.

