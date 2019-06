Per celebrare la Premiere ditenutasi ieri a, il regista del cinecomicha condiviso sul proprio account Instagram una foto dal backstage dell’attesissimo film che chiuderà la Fase Tre dell’Universo Cinematografico Marvel.

Nello scatto, che trovate qua sotto, potete vedere il bizzarro modo tramite il quale Tom Holland poteva bere quando indossava il costume dell’Uomo Ragno:

A post shared by Jon Watts (@jnwtts) on Jun 26, 2019 at 1:28pm PDT

View this post on Instagram

Nel film torneranno Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei, Tony Revolori e saranno presenti anche Jake Gyllenhaal (nei panni di Mysterio), JB Smoove, Cobie Smulders e Samuel L. Jackson.

Questa la sinossi:

Il nostro amichevole Spider-Man di quartiere decide di partire per una vacanza in Europa con i suoi migliori amici Ned, MJ e con il resto del gruppo. I propositi di Peter di non indossare i panni del supereroe per alcune settimane vengono meno quando decide, a malincuore, di aiutare Nick Fury a svelare il mistero degli attacchi di creature elementali che stanno creando scompiglio in tutto il continente.