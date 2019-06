Durante la promozione di Comicbook ha appreso un dettaglio molto intrigante sul film.

Nei piani iniziali, infatti, Anthony Mackie avrebbe dovuto fare una comparsa dopo aver ricevuto lo scudo di Steve Rogers in Avengers: Endgame.

“Abbiamo parlato brevemente dell’idea di mostrare Falcon nelle vesti di Captain America nel finale” ha svelato il dirigente creativo dei Marvel Studios, Eric Carroll. “Magari Peter aveva bisogno di un favore da lui“.

“Solo che abbiamo pensato che fosse importante per il suo sviluppo in questo film che non ci fossero altri Vendicatori a disposizione, in modo che fosse lui a prendere la situazione in mano” ha poi aggiunto.

Si tratta di un dibattito di cui Jon Watts non ha molta memoria:

Si valutano così tante possibilità della storia nel corso della lavorazione che non me lo ricordavo! Ricordo che a un certo punto abbiamo parlato della possibilità che una delle tappe in Europa potesse essere Nuova Asgard.

La pellicola diretta da Jon Watts uscirà il 2 luglio 2019, in Italia il 10 luglio.