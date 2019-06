Nel Blu-Ray dici sarà uno speciale cortometraggio contenente una serie di scene tagliate dal cinecomic Sony/Marvel in arrivo il 10 luglio nei cinema italiani.

A rivelarlo è stato Jon Watts durante la promozione della pellicola. Alcune sequenze apparse nei trailer del film non hanno infatti trovato posto nel montaggio finale e saranno pertanto presenti nell’edizione home video in arrivo il prossimo autunno.

Si tratta di una serie di scene ambientate a New York e che continuano ad apparire negli spot televisivi: Spider-Man che sbaraglia alcuni criminali, Peter che fa acquisti prima di partire (e che chiede il passaporto).

Il regista ha svelato a CBM di aver voluto tagliare questo montaggio per arrivare dritto al punto e mostrare i protagonisti in viaggio verso l’Europa.

Nel film torneranno Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei, Tony Revolori e saranno presenti anche Jake Gyllenhaal (nei panni di Mysterio), JB Smoove, Cobie Smulders e Samuel L. Jackson.

Questa la sinossi:

Il nostro amichevole Spider-Man di quartiere decide di partire per una vacanza in Europa con i suoi migliori amici Ned, MJ e con il resto del gruppo. I propositi di Peter di non indossare i panni del supereroe per alcune settimane vengono meno quando decide, a malincuore, di aiutare Nick Fury a svelare il mistero degli attacchi di creature elementali che stanno creando scompiglio in tutto il continente.