Nonostante le critiche ricevute dall’ultima stagione di, sull’orizzonte professionale dinon si addensa alcuna nube.

I due sono infatti collegati al primo film di Star Wars che uscirà nei cinema dopo la fine della saga degli Skywalker il 16 dicembre 2022 (il secondo, non necessariamente collegato a questa nuova saga di Benioff e Weiss, arriverà il 20 dicembre 2024 e il terzo il 18 dicembre 2026).

E questo, al momento, è tutto quello che sappiamo in merito al post L’Ascesa di Skywalker. Ricordiamo infatti che oltre al progetto degli showrunner del Trono di Spade c’è in ballo anche la nuova Trilogia curata da Rian Johnson, anch’essa staccata dalla saga principale.

In una recente intervista a BuzzFeed (via CB.com), Daisy Ridley, la protagonista della nuova Trilogia iniziata con Il Risveglio della Forza, ha confermato che la sua apparizione in questa, o queste, Trilogia/Trilogie non è contemplata:

Posso dire che non apparirò nella nuova Trilogia. No. Rian ha sempre detto, ammesso che la prossima sia quella di Rian e non quella dei tizi di Game of Thrones, non lo so. Insomma, a prescindere da quale sarà ad arrivare hanno sempre detto che sarà una vicenda separata per cui no. Non ci sarò.