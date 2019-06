Crescono gli incassi al box-office italiano:rimane saldamente in testa alla classifica giovedì, con quasi 300mila euro e un totale di 726mila euro in due giorni. Si tratta di una cifra quasi equivalente a quella che incassònel suo intero secondo giorno di sfruttamento, che era un giovedì.

Seconda posizione per Arrivederci Professore, con 46mila euro e un totale di 757mila euro, mentre Nureyev – The White Crow apre in terza posizione con 31mila euro.

Quarta posizione per Aladdin, che incassa 24mila euro e sale a 14.6 milioni di euro, mentre chiude la top-five Pets 2 con 21mila euro e un totale di 2.9 milioni di euro.

Tra le nuove uscite, La Mia Vita con John F. Donovan apre all’ottavo posto con 17mila euro, Wolf Call apre al nono posto con 16.500 euro e Ma apre al decimo con 11mila euro.