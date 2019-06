Un paio di giorni fa si è tenuta a Los Angeles la premiere mondiale di Spider-Man: Far From Home, l’atteso cinecomic dei Marvel Studios e della Sony Pictures che chiuderà la Fase Tre dell’UCM.

A quanto pare, dopo l’evento, Jake Gyllenhaal, interprete di Mysterio nella pellicola, ha avuto un curioso problema mentre si trovava in un bar immerso nella malinconia post-premiere.

Inconveniente che ha voluto raccontare con un video pubblicato su Instagram.

Eccolo qua sotto:

Nel film torneranno Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei, Tony Revolori e saranno presenti anche Jake Gyllenhaal (nei panni di Mysterio), JB Smoove, Cobie Smulders e Samuel L. Jackson.

Questa la sinossi:

Il nostro amichevole Spider-Man di quartiere decide di partire per una vacanza in Europa con i suoi migliori amici Ned, MJ e con il resto del gruppo. I propositi di Peter di non indossare i panni del supereroe per alcune settimane vengono meno quando decide, a malincuore, di aiutare Nick Fury a svelare il mistero degli attacchi di creature elementali che stanno creando scompiglio in tutto il continente.