Sul tappeto rosso di, in occasione della premiere del film a New York, Kevin Feige ha parlato dell’ultimo capitolo dell’Universo Cinematografico Marvel svelando che il film di Jon Watts ha in effetti realizzato uno dei sogni di

Come raccontato dal presidente degli Studios:

Sapevamo che Tom ammirava tantissimo Jake [Gyllenhaal]. Dopo averlo scelto, forse durante il primo o il secondo giorno di riprese, Tom Holland mi disse: “Sai, l’anno scorso ho scritto una lista di tutti i miei desideri”. Credo che il suo manager gli avesse consigliato di mettere per iscritto tutti i traguardi desiderati e gli attori con cui lavorare in modo da capire quale direzione far prendere alla sua carriera. Il primo nome scritto tra gli attori con cui avrebbe voluto lavorare era quello di Jake Gyllenhaal. Non ce lo disse fin quando non avevano già cominciato a lavorare insieme.

CORRELATO:

Nel film torneranno Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei, Tony Revolori e saranno presenti anche Jake Gyllenhaal (nei panni di Mysterio), JB Smoove, Cobie Smulders e Samuel L. Jackson.

Questa la sinossi:

Il nostro amichevole Spider-Man di quartiere decide di partire per una vacanza in Europa con i suoi migliori amici Ned, MJ e con il resto del gruppo. I propositi di Peter di non indossare i panni del supereroe per alcune settimane vengono meno quando decide, a malincuore, di aiutare Nick Fury a svelare il mistero degli attacchi di creature elementali che stanno creando scompiglio in tutto il continente.

La pellicola diretta da Jon Watts uscirà il 2 luglio 2019, in Italia il 10 luglio.