Ma le curiosità relative all’evento non finiscono qua.

Come è stato notato su Twitter, i due protagonisti del cinecomic Marvel Studios/Sony, Tom Holland e il già menzionato Jake Gyllenhaal, si sono presentati sul red carpet del blockbuster con un look ispirato a un celeberrimo duo. Quello dei “Roxbury Guys” Steve e Doug Butabi, interpretati da Will Ferrell e Chris Kattan al Saturday Night Live e nel film cult A Night at the Roxbury, diretto da John Fortenberry e Amy Heckerling.

Nel film torneranno Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei, Tony Revolori e saranno presenti anche Jake Gyllenhaal (nei panni di Mysterio), JB Smoove, Cobie Smulders e Samuel L. Jackson.

Questa la sinossi:

Il nostro amichevole Spider-Man di quartiere decide di partire per una vacanza in Europa con i suoi migliori amici Ned, MJ e con il resto del gruppo. I propositi di Peter di non indossare i panni del supereroe per alcune settimane vengono meno quando decide, a malincuore, di aiutare Nick Fury a svelare il mistero degli attacchi di creature elementali che stanno creando scompiglio in tutto il continente.

La pellicola diretta da Jon Watts uscirà il 2 luglio 2019, in Italia il 10 luglio.