Ora chesta per esordire al cinema, i fratelli Russo stanno per assumere un nuovo ruolo: quello di spettatori – ovviamente privilegiati – dell’Universo Cinematografico della Marvel.

I due, in una nuova intervista, hanno spiegato di non essere stati “super coinvolti” nello sviluppo del film di Jon Watts.

Nello specifico Anthony Russo dice:

Uno degli aspetti più straordinari per me e Joe e che con Endgame abbiamo avuto un’esperienza del tutto differente da quelle avute con gli altri film Marvel che abbiamo fatto dove dovevamo preoccuparci degli sviluppi futuri. Con Endgame il nostro lavoro consisteva nel dover portare i personaggi e la storia vicini a una sorta di climax che fosse il più eccitante e soddisfacente possibile. Dal punto di vista creativo è stato liberatorio. Io e Joe, per la prima volta, non dovevamo pensare a quel che sarebbe accaduto poi, a quello che avremmo dovuto fare un domani con il materiale ideato oggi. Tutto ruotava all’idea del “Come finiamo questa storia?”.