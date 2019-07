Come previsto,è rimasto in testa alla classifica americana per il secondo weekend consecutivo. Il film d’animazione raccoglie infatti 57.9 milioni di dollari, con un calo di poco superiore al 52% rispetto all’esordio: in dieci giorni ha raccolto già 236.9 milioni di dollari, tenendosi una decina di milioni sopra l’incasso di Toy Story 3 nello stesso periodo di tempo (era a 226 milioni in dieci giorni). Fuori dagli USA il film raccoglie altri 80.6 milioni di dollari, per un totale globale di 496.5 milioni di dollari.

Debutta al secondo posto Annabelle Comes Home, con 20.3 milioni di dollari, il peggior esordio del franchise di The Conjuring – L’Evocazione. Essendo uscito mercoledì, il film ha raccolto 31.2 milioni in cinque giorni, salendo complessivamente a 76 milioni in tutto il mondo: è già un discreto successo, grazie al budget ridotto.

Apre al terzo posto Yesterday: il film di Danny Boyle incassa 17 milioni di dollari (il miglior esordio per un film del regista).

Quarta posizione per Aladdin, che incassa 9.3 milioni di dollari e sale a 305.9 milioni di dollari complessivi, per un totale di 874.2 milioni di dollari.

Pets 2 – Vita da Animali chiude la top-five con 7 milioni di dollari, per un totale di 131.2 milioni di dollari. In tutto il mondo il film d’animazione ha raccolto 223 milioni di dollari, poco meno di un terzo dell’incasso del primo film, che arrivò a 875 milioni di dollari. Segue Men in Black International, con 6.5 milioni di dollari e 65 milioni complessivi (219 in tutto il mondo). Settima posizione per Avengers: Endgame che, ridistribuito in un totale di più di 2.000 cinema, incassa 5.5 milioni di dollari e sale a 841 milioni di dollari (2.76 miliardi in tutto il mondo). Ottava posizione per La Bambola Assassina, che incassa altri 4.2 milioni di dollari e sale a 23.4 milioni complessivi. Chiudono la top-ten Rocketman, con 3.8 milioni di dollari e un totale di 84.1 milioni, e John Wick 3: Parabellum, con 3.1 milioni di dollari e un totale di 161 milioni complessivi.

Nel frattempo, Spider-Man: Far From Home è uscito nelle sale di diversi territori internazionali, incassando già 111 milioni di dollari tra Cina, Giappone e Hong Kong.

