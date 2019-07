Durante una recente intervista rilasciata a BET a margine della promozione stampa di, Kevin Feige ha risposto a una domanda sull’eventuale inserimento futuro nell’Universo Cinematografico della Marvel dei personaggi della Casa delle Idee impiegati da Netflix nelle varie serie TV prodotte insieme alla Marvel Television.

Ovviamente il produttore ha schivato il proiettile con grande abilità:

Non lo so. Ci sono davvero tanti personaggi grandiosi nelle serie Netflix, ma, per questioni contrattuali, dovrà passare ancora svariato tempo prima di un nostro eventuale impiego. E poi la semplice risposta a questa domanda sarebbe già uno spoiler di per sé.