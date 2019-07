Giovedì 4 luglio uscirà l’edizione home video di Dragon Ball Super: Broly , lungometraggio animato che ha ottenuto un grande successo anche nei cinema italiani. Qualche giorno fa,, oltre a presentare l’edizione DVD e Blu-ray del film, ha annunciato quali saranno gli anime che distribuirà nel nostro Paese nei prossimi mesi.

Il titolo più atteso è senza dubbio Stampede, il quattordicesimo film cinematografico di One Piece, in arrivo nelle sale giapponesi il prossimo 9 agosto. Gli appassionati italiani potremo vederlo sul grande schermo a partire dal 24 ottobre, mentre il suo arrivo in home video è previsto per i primi mesi del 2020.

Per lo stesso mercato sono inoltre stati annunciati:

– Maquia, un suggestivo film fantastico che rappresenta l’esordio della regista Mari Okada.

– Harmony, Genocidal Organ e L’impero dei cadaveri, trilogia di fantascienza ispirata ai romanzi di Project Itoh.

– Una nuova edizione del film Lupin III: Il castello di Cagliostro, di Hayao Miyazaki.

– Shinko e la magia dei mille anni, diretto da Sunao Katabuchi (In questo angolo di mondo).

– Fireworks, un’estate raccontata in modalità What if…? da Akiyuki Simbo (Madoka Magika).

Fonte: Akiba Gamers