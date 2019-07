In arrivo c’è King’s Man, che è un prequel ambientato circa 100 anni fa e dove io non ci sono. Ma so alcune cose che sono davvero molto, molto interessanti. Il cast è straordinario così come la storia. E poi credo – sottolineo il credo – che lavoreremo al capitolo finale della Trilogia di Eggsy e Harry il prossimo anno.

In una nuovo intervento all’ACE Comic Con di Seattle (via CB.com ),ha parlato del terzo capitolo di Kingsman confermando che si tratterà della fine della storia di Eggsy e Harry (Colin Firth).

Il regista Matthew Vaughn, in una intervista DigitalSpy rilasciata durante la promozione di Rocketman, aveva spiegato che:

Dobbiamo finire di raccontare la storia di Eggsy e Harry. Il capitolo finale deve essere raccontato e siamo pronti a farlo. Spero di cominciare le riprese alla fine di quest’anno o all’inizio del prossimo.

Aggiungendo che conta di mettere mano alla pellicola una volta terminato il montaggio del prequel.

The King’s Man non arriverà più questo novembre come inizialmente programmato, ma invece sarà nei cinema per il prossimo San Valentino, il 14 febbraio 2020.

Nel ricchissimo cast dovrebbero esserci Aaron Taylor Johnson, Gemma Arterton, Daniel Bruhl, Charles Dance, Matthew Goode, Djimon Honsou e Alison Steadman, Ralph Fiennes, Stanley Tucci, Rhys Ifans e Robert Aramayo.