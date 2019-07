È passato più di un anno da quando abbiamo iniziato a chiedere ai lettori di sostenere la nostra realtà. Un anno di sperimentazione che ci ha permesso di analizzare la vostra risposta (che è stata positiva rispetto alle nostre aspettative) e di ricevere moltissimi feedback. Oggi vi presentiamo le nuove sottoscrizioni, che includono nuovi vantaggi tra cui una t-shirt esclusiva ideata da

Il motivo per cui abbiamo deciso di chiedervi un sostegno è semplice. Non intendiamo attivare alcun paywall, e vogliamo che i nostri contenuti rimangano sempre di libera consultazione per tutti. Per permetterci di ampliare il nostro orizzonte editoriale, proponendo i nostri contenuti su più piattaforme, coinvolgendo nuovi collaboratori e partecipando a più iniziative ed eventi in giro per il mondo, abbiamo bisogno del vostro aiuto perché non vogliamo che la pubblicità sia l’unico modo con cui ci finanziamo.

Pochi giorni fa vi abbiamo proposto un rebranding generale dell’intero network: tutti i siti sono stati racchiusi sotto BadTaste.it, abbiamo rinnovato la grafica rendendo i contenuti più leggibili, e abbiamo in programma altre migliorie.

I nuovi profili di sottoscrizione

Da oggi lanciamo le nuove sottoscrizioni, con un modello diverso che siamo convinti vada maggiormente incontro alle vostre necessità e desideri.

Chi volesse sostenerci con una donazione libera, ora può farlo.

C’è poi un profilo da 15 euro all’anno che permette di non visualizzare la pubblicità una volta loggati.

Infine, c’è un profilo da 35 euro all’anno sottoscrivendo il quale si riceve in regalo:

una t-shirt esclusiva per il 2019 con un’illustrazione realizzata appositamente per noi dalla fumettista di fama internazionale Mirka Andolfo (seguila su Facebook), autrice di Sacro/Profano e ControNatura e disegnatrice per Marvel e DC Comics di titoli di successo come Ms. Marvel e Harley Quinn (per ulteriori informazioni sulle sue opere vi rimandiamo al nostro archivio nell’area Fumetti), e che potrete ordinare gratuitamente su TeeTee.eu tramite un voucher;

, in collaborazione con Stardust; la possibilità di non visualizzare la pubblicità loggandosi;

una corsia preferenziale per partecipare ai nostri eventi sul territorio.

Se apprezzate quello che facciamo e come lo facciamo, da oggi avete nuove e ancor più vantaggiose modalità per diventare nostri sostenitori a beneficio di tutti.

Quindi subscribe, be BAD!

