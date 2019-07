Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Non sappiamo ancora come verrà tradotto in italiano, ma stando alla segnalazione fatta da Comicbook.com , ini personaggi si riferiscono allodi Thanos definendolo come un “Blip”, il tipico segnale dei radar quando la linea si impenna momentaneamente.

La denominazione ufficiale dello schiocco nell’Universo Cinematografico della Marvel è stata data in un fumetto arrivato nelle librerie a margine della release di Avengers: Endgame: The Decimation (la decimazione).

La decimazione “era uno strumento estremo di disciplina militare inflitto ad interi reparti negli eserciti dell’antica Roma per punire ammutinamenti o atti di codardia, uccidendo un soldato ogni dieci. La parola deriva dal latino decimatio che significava “eliminare uno ogni dieci”.

In senso lato, tanto in italiano quanto in inglese, indica “riduzione di una comunità in seguito alla morte di molti dei suoi componenti, provocata da guerre, epidemie o cataclismi”. Nome che, considerato quello che ha fatto il villain di Josh Brolin, ha decisamente senso.

Nel film torneranno Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei, Tony Revolori e saranno presenti anche Jake Gyllenhaal (nei panni di Mysterio), JB Smoove, Cobie Smulders e Samuel L. Jackson.

Questa la sinossi:

Il nostro amichevole Spider-Man di quartiere decide di partire per una vacanza in Europa con i suoi migliori amici Ned, MJ e con il resto del gruppo. I propositi di Peter di non indossare i panni del supereroe per alcune settimane vengono meno quando decide, a malincuore, di aiutare Nick Fury a svelare il mistero degli attacchi di creature elementali che stanno creando scompiglio in tutto il continente.

La pellicola diretta da Jon Watts esce il 2 luglio 2019, in Italia il 10 luglio.