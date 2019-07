In occasione dell’uscita dinei cinema americani (noi dovremo aspettare ancora qualche giorno), la Sony Pictures ha diffuso un nuovo poster del film realizzato in collaborazione con BossLogic.

Sono parecchi i poster usciti finora, e tra di essi alcuni erano dedicati ai costumi che indosserà Spidey, come quello stealth. Ma questo è il primo poster che riunisce in una sola immagine sia il costume stealth che quello rosso e nero “potenziato” che Peter costruisce da solo. Sullo sfondo, sia Nick Fury che Mysterio.

Potete vederlo qui sotto!

Spider-Man: Far From Home

Nel film torneranno Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei, Tony Revolori e saranno presenti anche Jake Gyllenhaal (nei panni di Mysterio), JB Smoove, Cobie Smulders e Samuel L. Jackson.

Questa la sinossi:

Il nostro amichevole Spider-Man di quartiere decide di partire per una vacanza in Europa con i suoi migliori amici Ned, MJ e con il resto del gruppo. I propositi di Peter di non indossare i panni del supereroe per alcune settimane vengono meno quando decide, a malincuore, di aiutare Nick Fury a svelare il mistero degli attacchi di creature elementali che stanno creando scompiglio in tutto il continente.