Attenzione: l'articolo contiene spoiler

A dispetto delle voci di corridoio, innon rivedremo né Adrian Toomes, interpretato da Michael Keaton, né Mac Gargan, interpretato da Michael Mando in

La scena dei titoli di coda aveva lasciato intendere che i due personaggi avevano ancora dei conti in sospeso, ma sembra che le questioni saranno necessariamente rimandate a data da destinarsi.

Il motivo, spiegato da Jon Watts, è che la loro presenza non avrebbe giovato alla storia:

Non abbiamo mai trovato il momento giusto per fare qualcosa di simile. È sempre necessario che abbia un senso ai fini della storia per non sembrare una comparsa forzata.

Nulla vieta, però, che non possano tornare in futuro:

Nel film torneranno Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei, Tony Revolori e saranno presenti anche Jake Gyllenhaal (nei panni di Mysterio), JB Smoove, Cobie Smulders e Samuel L. Jackson.

Questa la sinossi:

Il nostro amichevole Spider-Man di quartiere decide di partire per una vacanza in Europa con i suoi migliori amici Ned, MJ e con il resto del gruppo. I propositi di Peter di non indossare i panni del supereroe per alcune settimane vengono meno quando decide, a malincuore, di aiutare Nick Fury a svelare il mistero degli attacchi di creature elementali che stanno creando scompiglio in tutto il continente.