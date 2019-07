I veri coniugi Warren dissero che la bambola Annabelle venne data come regalo di compleanno a una giovane apprendista infermiera, Donna, da sua madre nel 1970. Da subito la ragazza iniziò a notare strani eventi nella propria casa. Donna continuò a trattare la bambola come una bambina, abbellendola con braccialetti e ninnoli. A un certo punto, però, si decise a contattare una medium insieme alla sua coinquilina. La medium le riferì che una bambina di nome Annabelle Higgins abitava in quella proprietà prima che venissero costruiti gli appartamenti dove abitavano. La bambina era morta lì a soli 7 anni...



La bambola arrivò in possesso dei Warren che la misero in una teca nel loro Museo: da allora non è mai più stata spostata (nonostante qualcuno in passato abbia offerto addirittura un milione di dollari per acquistarla), e un sacerdote benedice regolarmente la stanza dove si trova.