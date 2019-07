Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Come già testimoniato dai materiali promozionali di, appare abbastanza chiaro che, dal giorno in cui sono riapparsi con lo SNAP! di, non si erano mai incontrati.

Cosa che ha portato parte del fandom a domandarsi “Ma come è possibile visto che erano entrambi al funerale di Iron Man?”.

Ebbene, l’incontro fra i due spiega proprio questo passaggio. Quando Fury raggiunge Spider-Man in Europa gli dice “Ti ho visto al funerale, ma non mi semvraba il momento adatto per chiederti il numero di telefono”.

Nel film torneranno Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei, Tony Revolori e saranno presenti anche Jake Gyllenhaal (nei panni di Mysterio), JB Smoove, Cobie Smulders e Samuel L. Jackson.

Questa la sinossi:

Il nostro amichevole Spider-Man di quartiere decide di partire per una vacanza in Europa con i suoi migliori amici Ned, MJ e con il resto del gruppo. I propositi di Peter di non indossare i panni del supereroe per alcune settimane vengono meno quando decide, a malincuore, di aiutare Nick Fury a svelare il mistero degli attacchi di creature elementali che stanno creando scompiglio in tutto il continente.

La pellicola diretta da Jon Watts esce il 2 luglio 2019, in Italia il 10 luglio.