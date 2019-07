Manca una settimana all’uscita italiana di

Negli Stati Uniti il cinecomic di Jon Watts e invece appena arrivato nelle sale, dove cercherà di beneficiare del lungo fine settimana del quattro luglio.

Ed è per festeggiare l’uscita statunitense del lungometraggio che Tom Holland, il Peter Parker dell’Universo Cinematografico della Marvel, ha postato su Instagram un nuovo video dal backstage.

Nel film torneranno Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei, Tony Revolori e saranno presenti anche Jake Gyllenhaal (nei panni di Mysterio), JB Smoove, Cobie Smulders e Samuel L. Jackson.

Il nostro amichevole Spider-Man di quartiere decide di partire per una vacanza in Europa con i suoi migliori amici Ned, MJ e con il resto del gruppo. I propositi di Peter di non indossare i panni del supereroe per alcune settimane vengono meno quando decide, a malincuore, di aiutare Nick Fury a svelare il mistero degli attacchi di creature elementali che stanno creando scompiglio in tutto il continente.