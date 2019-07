L’attriceè nota al grande pubblico per aver preso parte ad alcuni film del franchise dinel ruolo di Nancy Thompson.

Ebbene parlando con ComicBook.com l’attrice ha lodato con entusiasmo i lungometraggi dell’universo di The Conjuring, rivelando che non gli dispiacerebbe affatto partecipare ad uno di questi in futuro:

Penso che alcuni dei film della New Line che stanno realizzando, come Annabelle e gli altri film dell’universo di The Conjuring, mi piacciono molto, penso anche che abbiano tutti dei personaggi fantastici, utilizzano molti attori di questo genere. Sono i film che mi piacciono di più, non sono una grande fan degli slasher, non mi piace vedere corpi che si accumulano da soli, ci sono molte parti fantastiche in tutti quei film.

Se ci fosse una parte giusta la Langenkamp non disdegnerebbe una sua apparizione nel franchise:

Penso che cercherei solamente una parte davvero bella, una di quelle che i fan commenterebbero con “Oh, è diversa” o “È bello e nuovo”. [..] Il mio obiettivo per il futuro è quello di trovare ruoli che possano rendere felici i miei fan, perché ora sono tipo “Dove sei finita? Perché non stai facendo nulla Heather?”, e io “Non lo so, ci sto provando”.

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere l’attrice in un ruolo in un film futuro dell’universo di The Conjuring? Ditecelo nei commenti!

FONTE: CB