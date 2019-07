Conprima epoi, i fratelli Russo si sono guadagnati un posto di primo piano nella categoria “Registi capaci di creare traumi insanabili nel pubblico”.

E se avete già visto la terza stagione di Stranger Things, sapete già che, in tal senso, i fratelli Duffer sono sulla buona strada per il raggiungimento di un analoga posizione. Le otto puntate fresche di pubblicazione su Netflix sono davvero ricche di… emozioni e lutti, per così dire.

Nelle ore scorse i Russo hanno twittato un aggiornamento che pare suggerire una collaborazione con i Duffer, ovviamente mirata a “far piangere i fan”.

Eccolo qua sotto:

Duffer Bros X Russo Bros collab? pic.twitter.com/SeVUpyzELm — Russo Brothers (@Russo_Brothers) July 8, 2019

Non si conosce alcun dettaglio in materia, né se si tratti di una possibile joint venture cinematografica o televisiva. O, semplicemente, di un meme diffuso sul web per fare un po’ di sana ironia.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!