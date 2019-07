Le major continuano ad attingere a piene mani dal patrimonio cinematografico degli anni ottanta.

La Sony / Screen Gems è difatti al lavoro sul reboot di Senti Chi Parla, commedia del 1989 scritta e diretta da Amy Heckerling, interpretata da John Travolta, Kirstie Alley e Bruce Willis che, in originale, doppiava il piccolo Mickey che dalle nostre parti aveva la voce del leggendario Paolo Villaggio.

Jeremy Garelick si occuperà dello script e della regia con Adam Fields alla produzione. La pellicola originale era costata appena 7.5 milioni di dollari e aveva generato un box office globale di circa 300 milioni, nonché due sequel e una serie tv spin-off.

Questa la trama dell’originale (via Wikipedia) che riportiamo per completezza d’informazione anche se è conosciuta pure dalle pietre:

