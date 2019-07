A margine della promozione di Midsommar,ha parlato diconfermando di esser stato in lizza per il ruolo di protagonista poi toccato a

“È stata un’esperienza interessante, sarebbe stato davvero eccitante fare il film di Han Solo” ha ammesso l’attore nel corso di un’intervista con l’Hollywood Reporter. “Chi è che non avrebbe voluto interpretare un personaggio simile? Alla fine non sono stato scelto; Alden Ehrenreich non solo ha svolto un ottimo lavoro, ma è stato anche uno dei miei film di Star Wars preferisci usciti di recente“.

L’attore orbitava già da tempo attorno ai film di Guerre Stellari visto che aveva fatto dei provini per un ruolo non specificato in Star Wars: Il Risveglio della Forza.