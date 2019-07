Ecco una piccola curiosità collegata a, la nuova commedia d’azione diretta da Michael Dowse con protagonisti Dave Bautista e Kumail Nanjiani.

Il film, in uscita questo week-end negli Stati Uniti è la prima release Disney Rated-R in sei anni.

L’ultimo film vietato ai minori distribuito dalla Casa di Topolino è stato, nel 2013, Il Quinto Potere, pellicola con Benedict Cumberbatch nei panni del fondatore di WikiLeaks Julian Assange (in Italia è arrivato con 01 Distribution).

Chiaramente, ora che la major di Burbank ha acquisito la 20Th Century Fox, la tematica dei film VM verrà affrontata in maniera decisamente differente rispetto al – recente – passato. Se lo studio è difatti deciso a mantenere un’impronta “family friendly” per i progetti prodotti con i marchi Disney, Pixar, Walt Disney Animation Studios e Lucasfilm, quelli che arriveranno sotto il banner 20Th Century Fox potranno mantenere i toni eventualmente maturi voluti dai filmmaker (si pensi alla saga di Kingsman).

In riferimento al franchise di Deadpool, già a febbraio, a un meeting con gli azionisti relativo all’andamento economico del primo quarto del 2019, Bob Iger aveva specificato:

Abbiamo constatato che i film Vietati ai Minori di Deadpool godono di una certa popolarità fra i fan della Marvel, continueremo a fare affari in quel settore e, anzi, potrebbe arrivare anche altra roba.

Iger aveva spiegato che la Disney è al lavoro sulla “corretta etichettatura” di ogni potenziale film VM probabilmente per far sì che non vengano confusi con i prodotti Disney di stampo classico.

Il film, diretto da Michael Dowse (Goon), ha per protagonista Dave Bautista che veste i panni di Vic Manning, un poliziotto che non può guidare a causa di un’operazione laser all’occhio. Stu (Kumail Nanjiani) è un autista di Uber che accompagna Vik per una tratta prima di trovarsi invischiato, assieme al poliziotto, in una caccia all’assassino per tutta Los Angeles.

Nel cast anche Iko Uwais, Natalie Morales, Betty Gilpin, Jimmy Tatro, Mira Sorvino e Karen Gillan.

L’uscita è prevista per il 12 luglio negli USA. Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina.