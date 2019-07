Come noto, il prossimo 19 luglio alle 11 di mattina della West Coast (in Italia saranno le 20), la Sala H del Comic-Con di San Diego ospiterà il panel “A Conversation with Russo Brothers”.

Nelle ore score, i registi di Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame hanno condiviso su Twitter un criptico messaggio in cui possiamo vedere la data dell’evento e, in sottofondo, l’audio di quando il teaser di Avengers: Infinity war è stato mostrato in Sala H qualche anno fa.

Si tratterà di un semplice reminder del loro panel o è un indizio circa un qualche genere di annuncio?

Lo scopriremo fra qualche giorno…