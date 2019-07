La Disney ha annunciato quando aprirà la seconda delle due grandi attrazioni presenti in, l’espansione dedicata alla saga di George Lucas che è già attiva a Disneyland Anaheim. Attualmente, infatti, i visitatori possono partecipare solo a, e lo stesso accadrà a Walt Disney World Orlando quando verrà lanciata l’espansione ad agosto.

Ma secondo quanto annuncia Disney Parks sarà proprio il parco in Florida a ottenere la seconda attrazione per primo: Star Wars: Rise of the Resistance verrà lanciato prima a Orlando, il 5 dicembre 2019 (il giorno del compleanno di Walt Disney), e poi ad Anaheim il 17 gennaio 2020.

Rise of the Resistance “immergerà gli ospiti nel bel mezzo di un’epica battaglia tra il Primo Ordine e la Resistenza”. Potete vedere il nuovo poster ufficiale qui sotto: