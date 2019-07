Inizialmente, creando Tony Stark, sinergizzando con lui e associandomi a lui e all’Universo Marvel, ma anche essendo aziendalista e nel contempo un po’ eccentrico, creativo e pronto a legarmi a tutte quelle altre partnership… come posso dire? Diciamo che i padroni spesso iniziano a somigliare ai loro cuccioli.

In una nuova videointervista rilasciata a Off Camera,riflette sui dieci anni in cui ha interpretato Iron Man nell’Universo Cinematografico Marvel, prendendo le distanze dal personaggio di finzione dal quale almeno all’inizio sembrava inseparabile:

Molto rapidamente, Downey Jr. si è impegnato perché ciò non accadesse, affidandosi alla sua preparazione teatrale che gli ha insegnato un processo denominato “distanza estetica dai personaggi”:

Io non sono il mio lavoro. Non sono ciò che ho fatto con quello studio. Non sono il periodo che ho passato a interpretare quel personaggio. Ed è brutto, perché il bambino dentro di noi vorrebbe vivere al campeggio tenendosi per mano con gli altri e cantando “Kumbaya”!

Detto questo, nonostante l’attore stia lavorando a Sherlock Holmes 3 e al Dottor Dolittle, non ha ancora iniziato a pensare realmente al futuro post-Avengers: Endgame:

Non sono stato costretto a esplorare la nuova frontiera di quella che sarà la mia vita creativa e personale dopo tutto questo. È sempre bene portarsi avanti e pensare al futuro. Se inizi a ragionare in fretta sul fatto che “ci sarà una bella svolta nella primavera del 2019”, puoi prepararti fisicamente. Le persone crollano nelle fasi di transizione.

