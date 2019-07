Nel weekend del 4 luglio del prossimo anno tornerà ala quarta edizione di, festival musicale che quest’anno (per la terza edizione) ha avuto come tema “Enter the Jungle”, ispirato dal nuovo Festival del Re Leone e della Giungla.

Qua sotto potete leggere il comunicato stampa ufficiale dell’evento:

Electroland tornerà a Disneyland Paris

per la sua quarta edizione nel 2020

È ufficiale: Disneyland Paris ha annunciato che, in seguito al grande successo dell’edizione di quest’anno, Electroland tornerà al Parco Walt Disney Studios nel weekend del 4 luglio 2020.

Durante la sua terza edizione, il cui tema “Enter the Jungle” è stato ispirato dal nuovo Festival del Re Leone e della Giungla, Electroland ha fatto ballare i suoi ospiti ai piedi dell’iconico Hollywood Tower Hotel con DJ di fama mondiale come Steve Aoki, Alesso, Armin Van Buuren e molti altri.

Il festival è iniziato alla grande durante la serata di apertura, lo scorso venerdì 5 luglio, con il ritorno di Steve Aoki: il DJ americano nonché produttore nominato ai Grammy Awards, già ospite della prima edizione di Electroland nel 2017, è tornato con un nuovo ipnotico show! Ospiti della prima serata anche il gruppo olandese Showtek, il DJ belga The Magician e le sorelle australiane NERVO, famose per le loro collaborazioni con Afrojack, Kylie Minogue, Ke$ha, Miley Cyrus e molti altri.

La festa è ricominciata il giorno dopo, sabato 6 luglio, con Alesso, DJ, produttore e artista tra i più influenti al mondo: sempre molto richiesto ai più grandi festival del mondo, Alesso ha calcato il palco di Electroland con uno show con lo sfondo dell’Hollywood Tower Hotel. La serata è stata resa ancora più indimenticabile dalla partecipazione di Nicky Romero, tra i più importanti performer olandesi, del DJ spagnolo B Jones – direttamente dalle spiagge di Ibiza – e dal DJ britannico Jax Jones.

L’ultima notte nella giungla a Disneyland Paris, domenica 7 luglio, ha accolto Armin Van Buuren, l’olandese dei record ben cinque volte Miglior DJ al Mondo! Con lui, sul palco dell’ultima serata di Electroland, il DJ francese Feder, l’olandese Fedde Le Grand e la diva della deep house Nora En Pure.

“Electroland è un evento per chi adora la musica e Disney. È un festival musicale di classe, della cui colonna sonora da sogno si occuperanno i migliori DJ” ha commentato in merito Gustavo Branger, Vice President, Disneyland Paris Events Group, “Electroland fa parte di una serie di eventi di successo come il Disneyland Paris Run Weekend, Disney Loves Jazz e il nuovo Magical Pride, tutti volti a offrire agli ospiti l’occasione di scoprire Disneyland Paris in una maniera totalmente inedita”.