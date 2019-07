Attenzione: l'articolo contiene spoiler

è ormai uscito nei cinema italiani da qualche giorno. Noi ne abbiamo parlato in una recensione , in una videorecensione senza spoiler e in una con spoiler

Ora tocca a voi dirci cosa ne pensate: avete visto il film? Valutatelo nel sondaggio sottostante e diteci nei commenti se vi è piaciuto, cosa avete apprezzato maggiormente e cosa vi ha convinto meno.

Ovviamente sono consentiti spoiler nei commenti!

Nel film torneranno Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei, Tony Revolori e saranno presenti anche Jake Gyllenhaal (nei panni di Mysterio), JB Smoove, Cobie Smulders e Samuel L. Jackson.

Questa la sinossi:

Il nostro amichevole Spider-Man di quartiere decide di partire per una vacanza in Europa con i suoi migliori amici Ned, MJ e con il resto del gruppo. I propositi di Peter di non indossare i panni del supereroe per alcune settimane vengono meno quando decide, a malincuore, di aiutare Nick Fury a svelare il mistero degli attacchi di creature elementali che stanno creando scompiglio in tutto il continente.

La pellicola diretta da Jon Watts è uscita il 2 luglio 2019, in Italia è arrivata il 10 luglio.