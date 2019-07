Attenzione: l'articolo contiene spoiler

ci ha presentato un nuovo villain dell’Universo Cinematografico Marvel. Inutile dire che si tratta di

Durante il lungometraggio ci è stata illustrata la sua origine. Quentin Beck era un dipendente di Tony Stark, e come lui anche tutta la crew intorno a Mysterio. Un fan su Reddit ha quindi fatto 2+2 riguardo questo fatto, sottolineando che in effetti molti villain dell’UCM sono strettamente legati a Iron Man/Tony Stark.

Chi è quindi l’artefice di questi super cattivi? Tony ha fatto arrabbiare parecchia gente durante la sua vita. Ecco un simpatico meme con tutti i cattivi legati a Stark:

Il nostro amichevole Spider-Man di quartiere decide di partire per una vacanza in Europa con i suoi migliori amici Ned, MJ e con il resto del gruppo. I propositi di Peter di non indossare i panni del supereroe per alcune settimane vengono meno quando decide, a malincuore, di aiutare Nick Fury a svelare il mistero degli attacchi di creature elementali che stanno creando scompiglio in tutto il continente.