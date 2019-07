Married Man.

The Perfect Marriage.

Jealousy.

Sono questi i titoli delle tre sceneggiature, anche se sarebbe meglio dire “raccolte di appunti e idee” inedite di Stanley Kubrick che sono state trovate in Inghilterra. Tre storie, scritte fra il 1954 e il 1956, pesantemente focalizzate sul matrimonio, la gelosia e l’adulterio.

All’epoca della loro realizzazione, il leggendario filmmaker stava avendo problemi coniugali con la sua seconda moglie, Ruth Sobotka, ma si trovava anche in un periodo decisamente prolifico che ha portato all’arrivo di tre pellicole, Il Bacio dell’Assassino, Rapina a Mano Armata e Orizzonti di Gloria.

Tutto il materiale è stato ora trasferito ai Kubrick archive presso la University of the Arts London.

L’accademico Nathan Abrams spiega:

C’è un grande quantitativo di materiale inedito che non sapevamo avesse partorito. Era precedentemente custodito nella sua casa e, ora, è stato trasferito presso la sua fondazione. Sono progetti che Kubrick voleva fare e che poi non ha più realizzato. Non mi era mai capitato di trovare riferimenti a questi lavori nelle altre cose che avevo letto in precedenza.