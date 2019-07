Hiroyuki Sanada (Avengers: Endgame, Westworld), Omari Hardwick (Power, Kick Ass) Chris D’Elia (You, Undateable) Garret Dillahunt (Fear the Walking Dead, Deadwood), Raúl Castillo (Seven Seconds, Looking), Nora Arnezeder (Mozart in the Jungle, Origin), Matthias Schweighöfer (You Are Wanted, The Most Beautiful Day), Samantha Win (Arrow, Wonder Woman) e Rich Cetrone (300, Batman v Superman: Dawn of Justice).

Sono queste le new entry nel cast di Army of the Dead, il nuovo film di Zack Snyder inizialmente in sviluppo presso la Warner Bros. e ora nelle mani di Netflix, che ha allocato un budget di 70/90 milioni di dollari.

Il resto del cast è composto da Dave Bautista, Ana De La Reguera (Everything, Everything), Theo Rossi (Luke Cage, Sons of Anarchy) e Huma Qureshi.

La storia segue le vicende di un uomo che recluta un gruppo di mercenari per realizzare la rapina definitiva a Las Vegas nel bel mezzo di un’apocalisse zombie. Le riprese del progetto avranno inizio a luglio.

Snyder lavora al film dal 2007, e questa volta (parole sue) non avrà “le mani legate”.