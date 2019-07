I fan non demordono: voglio assolutamente lo Snyder Cut di

Nelle ultime ore per le vie di San Diego è apparso un enorme banner pubblicitario ad una fermata dell’autobus che riporta l’ormai noto hashtag #ReleaseTheSnyderCut in sostegno di questa particolare “causa”. E quale miglior modo di attirare l’attenzione sulla questione se non nel periodo del Comic-Con? Recentemente, ricordiamo, anche Rob Liefeld (creatore di Deadpool) aveva espresso il suo sostengo sulla questione.

Ecco la foto del banner:

Il film è uscito nelle sale il 23 novembre 2017.

La regia è di Zack Snyder, che ha dovuto lasciare il progetto in piena post-produzione a causa di una tragedia famigliare. Joss Whedon ha supervisionato il film in sua vece.

Alimentato dalla sua rinnovata fiducia nell’umanità e ispirato dal gesto d’altruismo di Superman, Bruce Wayne chiede aiuto alla sua ritrovata alleata Diana Prince, per affrontare un nemico ancora più temibile. Insieme, Batman e Wonder Woman si mettono subito al lavoro per trovare e assemblare una squadra di metaumani pronti a fronteggiare questa nuova minaccia. Ma nonostante la formazione di questa alleanza di eroi senza precedenti – Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg e Flash – potrebbe essere già troppo tardi per salvare il pianeta da un attacco di proporzioni catastrofiche.

