Continua il casting del film live action de

Dopo l’annuncio che Halle Bailey interpreterà Ariel nel film di Rob Marshall, oggi Variety e l’Hollywood Reporter rivelano che nientemeno che Harry Styles è in trattative per interpretare il Principe Eric. Eric è il principe umano di cui si innamora Ariel: la sirena salva il ragazzo dall’annegamento e poi decide di scambiare la sua voce per delle gambe in modo da uscire sulla terraferma e cercare di conquistarlo.

La scelta di Styles, ex componente del gruppo One Direction e ora solista pop, evidenzia l’attenzione che la Disney sembra voler dare alla componente musicale del film (Rob Marshall ha diretto musical di successo e Halle Bailey è una cantante r&b). Styles si è comunque distinto anche per il proprio ruolo in Dunkirk di Christopher Nolan.

Ricordiamo che Melissa McCarthy, Jacob Tremblay e Awkwafina sono ancora in trattative per i ruoli rispettivamente di Ursula, Flounder e Scuttle.

LA SIRENETTA: I DETTAGLI SUL FILM

La squadra produttiva che porterà il celebre personaggio Disney sul grande schermo è composta da nomi che hanno già collaborato in passato con il regista Rob Marshall, come la costumista Colleen Atwood (Chicago, Memorie di una Geisha) e lo scenografo John Myhre (Pirati dei Caraibi: Oltre i Confini del Mare, Nine).

Scritto da David Magee e Jane Goldman (Kick-Ass, Kingsman), questo adattamento in live action comprenderà anche le musiche originali composte da Alan Menken per il film animato del 1989 insieme a Lin-Manuel Miranda (Oceania, Mary Poppins Returns).

Le riprese dovrebbero partire nel corso del 2020 e svolgersi in Sud Africa e a Porto Rico per un’uscita cinematografica nel 2021.