La verità è che non so davvero nulla. So che avrò una conversazione con i miei superiori molto presto per parlare dell’idea e di dove stiamo andando con il nuovo film, ma davvero, tutto quello che so è che la New Line, il nostro studio, e la Warner Bros., i nostri produttori e dirigenti e tutti coloro che sono coinvolti in questo processo decisionale sono tutti entusiasti di ciò che abbiamo realizzato. Vogliono fare ancora di meglio con questa seconda volta e stanno proprio cercando una storia mentre stiamo parlando di ciò che sarà il sequel.

Sempre dalla convention al CCXP di Colonia in Germaniaha avuto modo di parlare di, e più in particolare del sequel. Non è molto quello che Levi conosce degli attuali piani sul progetto, tuttavia pare che le cose si muoveranno abbastanza velocemente:

“L’unica cosa che so è che vogliono farlo il prima possibile, perché quei ragazzini crescono a vista d’occhio, quindi se non lo realizziamo nei prossimi due giorni saranno già degli adulti” ha aggiunto ironicamente l’attore.

Per quanto riguarda possibili nuovi capitoli di Justice League o crossover in stile Marvel, Levi sarebbe molto felice di prendere parte a questi progetti:

Guarda, amo un buon film in team, giusto? Tutti noi amiamo questo genere di film, ecco perché gli Avengers hanno fatto un miliardo di dollari al botteghino. Se riusciamo a fare un altro Justice League, e Shazam! fosse nel gruppo, andrei fuori di testa. Penso che sarebbe molto divertente. E oltre a quello se la Warner Bros. e la New Line trovassero allettante l’idea di avere altri eroi della DC nei miei film allora io potrei fare dei cammeo nei loro, mi piacerebbe farlo. Qualsiasi cosa decidano di fare sarò lieto di farlo, soprattutto è è coinvolta Gal Gadot. È una ragazza di talento.

Alla regia del film c’è David F. Sandberg (Annabelle: Creation) e nel cast troviamo star Zachary Levi (Chuck, Thor: Ragnarok), Asher Angel (Andi Mack) nel ruolo di Billy Batson e Mark Strong (Kingsman: The Golden Circle) nella parte del Dr. Thaddeus Sivana. Djimon Hounsou sarà lo Stregone che darà i poteri al giovane Billy.

Dalla sinossi:

Tutti abbiamo un supereroe dentro di noi, serve solo un po’ di magia per farlo emergere all’esterno. Nel caso di Billy Batson (Angel), basta esclamare una singola parola – SHAZAM! – per fare sì che un quattordicenne si trasformi proprio nel supereroe adulto Shazam (Levi). Essendo tuttavia ancora un ragazzo nell’animo, Shazam rivela la sua versione adulta facendo ciò che ogni adolescente farebbe se avesse dei superpoteri: divertendosi. Può volare? Ha la vista a raggi X? Può sparare fulmini dalle mani? Può saltare la lezione di studi sociali? Shazam inizia così a testare le proprie potenzialità con la spensieratezza di un ragazzo. Ma avrà bisogno di un maestro per imparare a sfruttare al massimo i suoi poteri e per combattere le forze del male controllate dal Dr. Thaddeus Sivana (Strong).

Ambientato principalmente a Philadelphia, in Pennsylvania, Shazam è stato girato in gran parte a Toronto. Il film è al cinema dal 3 aprile. A curare la distribuzione a livello globale è la Warner Bros. Pictures.

