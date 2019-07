20 anni fa le campagne marketing di vari prodotti d’intrattenimento non si incentravano su social e simili, ma piuttosto in campagne promozionali circoscritte a siti web specifici realizzati proprio in base ai prodotti.

Nel 2000, ad esempio, uscì nelle sale The Blair Witch Project – Il Mistero della Strega di Blair, horror in stile mockumentary diventato cult nel tempo. Il film fu uno dei primi ad aver una campagna di marketing virale molto ben studiata (nei mesi precedenti all’uscita del film nelle sale), con un sito web dedicato molto ricco ed inquietante in cui confluivano diversi dettagli sul progetto e sulla vera storia che lo ha ispirato.

Ebbene parte del sito web del film, www.blairwitch.com (nelle sezioni legacy, mythology, filmmakers e aftermath), esiste ancora ed è completamente consultabile dagli utenti della rete (a seconda del browser che si utilizza), con clip audio e reperti consultabili.

Potete vederlo cliccando sull’immagine qua sotto:

FONTE: AVClub