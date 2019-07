Nonostante la Warner Bros. abbia deciso di disertare la Sala H per la tradizionale presentazione del sabato mattina, la compagnia è ovviamente presente al Comic-Con di San Diego con un gigantesco stand nel quale come sempre mette in mostra oggetti di scena e costumi utilizzati in film e serie tv , principalmente dell’universo DC, e stavolta il protagonista è stato Il Cavaliere Oscuro per via dell’ottantesimo anniversario della nascita di Batman.

Quest’anno infatti, durante la Preview Night, sono stati esposti i costumi utilizzati nella trilogia di Christopher Nolan, già presenti ai Warner Bros. Studios a Burbank. Ecco le foto che abbiamo scattato, nei prossimi giorni verranno esposti altri oggetti e costumi!

Warner2

Warner3

Warner5

Warner6

Warner7

Warner9

Warner10

Warner11

Warner12

Warner13

Warner14

Warner15























Vi ricordiamo che potete seguire tutto il nostro coverage dal Comic-Con di San Diego in questa pagina speciale.